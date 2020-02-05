Çukurca'da el bombasının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çukurca'da el bombasının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Çukurca'da el bombasının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

Çukurca'da el bombasının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.


Çukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde bakım faaliyeti icra edildi esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. - HAKKARİ

Çukurca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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