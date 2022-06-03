Kurslarda unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin yaşatılması için de çalışma yürütüldüğünü anlatan Kurt, kadın kursiyerleri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çukurca'da el sanatları sergisi - Son Dakika

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