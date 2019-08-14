Son Dakika Haberleri: Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

1 saat önce

Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdiHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.
Çukurca ilçe merkezinde aniden etkili olan fırtına hayatı bir anda durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerlerinin çatılarını uçuran fırtına, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Dışarıda oturup vakit geçiren bazı vatandaşlar ise, fırtınayla birlikte koşarak kapalı mekanlara sığındı. Kısa süreli etkili olan fırtına, maddi hasara neden oldu.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
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