Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdiHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Çukurca ilçe merkezinde aniden etkili olan fırtına hayatı bir anda durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerlerinin çatılarını uçuran fırtına, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Dışarıda oturup vakit geçiren bazı vatandaşlar ise, fırtınayla birlikte koşarak kapalı mekanlara sığındı. Kısa süreli etkili olan fırtına, maddi hasara neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Çanakkale'de, oltasına 4 metre uzunlukta köpek balığı takılan denizci küçük dilini yutuyordu!

Irak'ta konser veren Koray Avcı, bayrak indirttiği iddialarına yanıt verdi

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi