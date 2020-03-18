Çukurca'da etkili olan sağanak sele dönüştü - Son Dakika

Çukurca'da etkili olan sağanak sele dönüştü
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü.
Çukurca ilçesinde etkili olan yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan sağanakla birlikte eriyen kar suları nedeniyle ilçe merkezi sulan altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar ise adeta gölete dönüştü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:49 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi