Son Dakika Haberleri: Çukurca'da etkisiz hale getiren 3 terörist, teğmen Dolunay'ı şehit etmiş
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Çukurca'da etkisiz hale getiren 3 terörist, teğmen Dolunay'ı şehit etmiş

43 dakika önce

HAKKARİ Valiliği'nce Çukurca'daki Han Yaylası'nda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edildiği 29 Haziran'daki saldırının faillerinden olduğu açıklandı.

Çukurca'da etkisiz hale getiren 3 terörist, teğmen Dolunay'ı şehit etmiş, System.String[]
HAKKARİ Valiliği'nce Çukurca'daki  Han Yaylası'nda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin,  Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edildiği 29 Haziran'daki saldırının faillerinden olduğu açıklandı. 
Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Han Yaylası'nda bugün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, 29 Haziran'da  Doğanlı'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu belirtildi. Açıklamada, "08.07.2019 günü İlimiz Çukurca İlçesi Han Yaylası Mevkiinde tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 1 Haziran 2019 günü Çukurca İlçesi Köprülü Mevkiinde, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 29 Haziran 2019 günü Merkez İlçesi Doğanlı Köyü Mevkiinde, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olaylarının failleri arasında yer aldıkları tespit edilmiştir" denildi. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
Jandarma, Çukurca, Güncel
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