Çukurca'da EYP ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Çukurca'da EYP ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.

Çukurca'da EYP ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16 Aralık 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Gündeş mezrası kırsal alanında 1 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ve 3 adet RPG-7 mühimmatı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde ve mühimmat usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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