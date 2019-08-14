Son Dakika Haberleri: Çukurca'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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Çukurca'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Çukurca'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Çukurca ilçe merkezinde aniden etkili olan fırtına hayatı bir anda durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerlerinin çatılarını uçuran fırtına, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Dışarıda oturup vakit geçiren bazı vatandaşlar ise fırtınayla birlikte koşarak kapalı mekanlara sığındı. Kısa süreli etkili olan fırtına, maddi hasara neden oldu.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:30 Kaynak: İHA
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