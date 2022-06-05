Çukurca'da futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Çukurca'da futbol turnuvası başladı

05.06.2022 15:52
Çukurca'da futbol turnuvası başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Gençlik Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Gençlik Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde organize edilen turnuva, 14 erkek ve 4 kız takımın katılımıyla başladı.

Kaymakam Hasan Kurt, yaptığı açıklamada, ilçedeki gençleri futbol turnuvasıyla bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin yeteneklerinin farkına varmalarını istediklerini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Çukurca artık sporcu yetiştiren bir ilçe. Spor müsabakaları bunun göstergesidir. Çukurca'da milli sporcuları yetiştirmeye hedefliyoruz. Bu potansiyelin farkındayız. 26 Haziran'a kadar sürecek turnuvada dereceye giren takımları ödüllendireceğiz."

Belediye Başkanı Ensar Dündar ise gençleri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "İlçemiz artık güven ve huzurun ilçesidir. Herkesi buraya davet ediyorum. İlçemizi kötü olaylarla değil, turizmle, doğal güzellikleriyle, coğrafi zenginlikleriyle tanıtmak istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çukurca, gençlik, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca'da futbol turnuvası başladı - Son Dakika

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