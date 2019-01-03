Çukurca'da "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" Açıldı
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.
Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde, Çanakkale
destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.
Gençlik Merkezinin giriş katındaki serginin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca yaptı.
Kaymakam Ayca, Çanakkale Savaşı sırasında verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılması ve Çanakkale'ye gidemeyenlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla ilçede sergi açtıklarını söyledi.
Öğrenci, asker ve vatandaşların sergiye ilgi gösterdiğini dile getiren Ayca, serginin ilçe için önemli olduğunu ifade etti.
Yaklaşık bin eşyanın yer aldığı sergi, 6 Ocak'a kadar açık kalacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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