Son Dakika Haberleri: Çukurca'da "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" Açıldı

Çukurca'da "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" Açıldı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Çukurca'da
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Gençlik Merkezinin giriş katındaki serginin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca yaptı.

Kaymakam Ayca, Çanakkale Savaşı sırasında verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılması ve Çanakkale'ye gidemeyenlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla ilçede sergi açtıklarını söyledi.

Öğrenci, asker ve vatandaşların sergiye ilgi gösterdiğini dile getiren Ayca, serginin ilçe için önemli olduğunu ifade etti.

Yaklaşık bin eşyanın yer aldığı sergi, 6 Ocak'a kadar açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Temel AYCA, Hakkari, Çukurca, Çanakkale, Kültür Sanat
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