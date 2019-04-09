Son Dakika Haberleri: Çukurca'da "Hacivat ve Karagöz" Sahnelendi

Çukurca'da "Hacivat ve Karagöz" Sahnelendi

49 dakika önce

Çukurca ilçesinde minik öğrenciler için "Hacivat ve Karagöz" tiyatro oyunu sahnelendi.

Çukurca'da
Çukurca ilçesinde minik öğrenciler için "Hacivat ve Karagöz" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaymakamlığın destekleriyle Bursa'dan ilçeye gelen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ekip, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunda ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için tiyatro oyununu sahneledi.

İlk defa Hacivat ve Karagöz oyununu izleyen minik öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Oyunu, Kaymakam Temel Ayca, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve Şube Müdürü Gökçen Nazlı Ayca ile veliler de izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Bursa, Çukurca, Güncel
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