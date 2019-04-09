Çukurca'da "Hacivat ve Karagöz" Sahnelendi
49 dakika önce
Çukurca ilçesinde minik öğrenciler için "Hacivat ve Karagöz" tiyatro oyunu sahnelendi.
Çukurca
ilçesinde minik öğrenciler için "Hacivat ve Karagöz" tiyatro oyunu sahnelendi.
Kaymakamlığın destekleriyle Bursa
'dan ilçeye gelen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ekip, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunda ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için tiyatro oyununu sahneledi.
İlk defa Hacivat ve Karagöz oyununu izleyen minik öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.
Oyunu, Kaymakam Temel Ayca, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan
Doğan ve Şube Müdürü Gökçen
Nazlı Ayca ile veliler de izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA
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