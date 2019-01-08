Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Hasta Zorlu Mücadele Sonucu Hastaneye Ulaştırıldı

Çukurca'da Hasta Zorlu Mücadele Sonucu Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aniden rahatsızlanan Ömer Akan, yer yer 3 metreyi bulan karlı yolda saatler süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Çukurca'da Hasta Zorlu Mücadele Sonucu Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aniden rahatsızlanan Ömer Akan, yer yer 3 metreyi bulan karlı yolda saatler süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Cevizli köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ömer Akın'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Hemen hareket eden sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yer yer 3 metreyi bulan karlı yolları 6 saatlik bir çalışma sonucunda açan ekipler, sağlık görevlilerini Cevizli köyüne ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ömer Akan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

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