Çukurca'da havuz keyfi - Son Dakika

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde vatandaşlar, hava sıcaklığının artmasıyla bayramda yarı olimpik havuzda serinlemeyi tercih etti.

İlçeye bağlı Narlı köyünde 7 yıl önce 16 bin metrekarelik alanda bir girişimci tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu, restoran ve çay bahçesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlardan ilgi gördü.

Havuz işletmecisi Hejar Turan, vatandaşın yoğun ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Bölgede daha önce havuz işletmeciliği veya sektörde aktif bir atılım olmadığı için şu an yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Turan, "Hakkari merkez, Başkale, Yüksekova, Şemdinli, Derecik gibi ilçelere de hitap edebiliyoruz. Bölgenin ayrı bir güzelliği bu da bizi memnun eden bir durum. Bu bölgeye böyle bir kazanım ve yatırım sağlandıkları için başta buranın yatırımcılarına ve devlet büyüklerine çok teşekkür ederim." dedi

Arafat Dayan da bayram tatilinde Çukurca'daki bu tesise gelerek, güzel bir zaman geçirdiklerini dile getirdi.