Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Hayvan Küpeleme Çalışması

Çukurca'da Hayvan Küpeleme Çalışması

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçük ve büyükbaş hayvanlarda küpeleme çalışması başlatıldı.

Çukurca'da Hayvan Küpeleme Çalışması, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçük ve büyükbaş hayvanlarda küpeleme çalışması başlatıldı.

Çukurca'daki köy ve mahallelerde küpeleme çalışması başlattıklarını ifade eden Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri, "Çıkan küpeleme affı sayesinde ücretsiz bir şekilde tüm hayvanları küpeleyip gerekli bütün aşılarını yapıyoruz. Hastalıklarından ve yapılan aşılardan hemen bilgi sahibi oluyoruz. Şu ana kadar köy ve merkezde bine yakın hayvanı küpeleyip aynı zamanda hayvan hırsızlarına karşı hayvanın bütün bilgilerini kayıt altına alıyoruz. Burada çalınan bir hayvan, Türkiye'nin neresine götürülürse götürülsün, gerekli bilgiler sayesinde bulunur. Bu çalışma aynı zamanda hayvan hırsızlarına karşı da caydırıcı bir çalışmadır" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:39 Kaynak: İHA

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