Çukurca'da içme suyu hattı yenileniyor
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçeye içme suyu sağlayan şebeke hattında yenilenme çalışması başlatıldı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:42 Kaynak: İHA
'nin Çukurca
Belediyesi tarafından ilçeye içme suyu sağlayan şebeke hattında yenilenme çalışması başlatıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar
, ilçeye içme suyu sağlayan Elmalı
ve Kadişe yaylalarındaki şebeke hatlarının yenileme ve onarılma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Seçildiğimiz günden beri ilçemizin en önemli ihtiyaçlarına öncelik tanıyarak halkınıza hizmet için kollarımızı hep beraber sıvadık. Hızla gelişen ilçedeki nüfus artışıyla beraber ihtiyaçlarda orantılı olarak arttı. Gerek belediyemizin kendi imkanları gerekse de diğer kurumlarımızla ortaklaşa yapacağımız projelerle birilikte ilçemizin sorunlarını elbirliğiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. İlçedeki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama
Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız
Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı
Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu