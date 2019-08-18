Çukurca'da İHA alarmı
16 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gece tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
'nin Çukurca
ilçesinde gece tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı. Irak
sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçe merkezi semalarında gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) tespit edildi. Şüpheli İHA, askerler tarafından ateş altına alındı. Bir süre ateş altına alınan İHA gecenin karanlığında kaybolurken, komuta merkezi olduğu değerlendirilen noktalar ise top atışına tutuldu. - HAKKARİ
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