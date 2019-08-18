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Çukurca'da İHA alarmı

16 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gece tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı.

Çukurca'da İHA alarmı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gece tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı.

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçe merkezi semalarında gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) tespit edildi. Şüpheli İHA, askerler tarafından ateş altına alındı. Bir süre ateş altına alınan İHA gecenin karanlığında kaybolurken, komuta merkezi olduğu değerlendirilen noktalar ise top atışına tutuldu. - HAKKARİ
İnsansız Hava Aracı, Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
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