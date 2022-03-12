Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika
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Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

12.03.2022 14:02

Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Merkez Çukurca Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu tarafından Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tiyatro ve oratoryo gösterisi yapıldı.

Programa, Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2. Hudut Tugay Komutanvekili Kurmay Albay Saim Tabak, Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurca'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika
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