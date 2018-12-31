Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Kar Kalınlığı 58 Santimetreyi Buldu

Çukurca'da Kar Kalınlığı 58 Santimetreyi Buldu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar kalınlığı 58 santimetreyi buldu.

Çukurca'da Kar Kalınlığı 58 Santimetreyi Buldu, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar kalınlığı 58 santimetreyi buldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve halen belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. İlk defa bu kadar karın yağdığını ve araçların bile karda kaybolduğunu belirten ilçe sakinleri, 2019 yılının bereketli geçeceğini umut ettiklerini söylediler.

İlçenin değişik noktalarında ölçülen kar kalınlığı 58 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreyi geçtiği belirtildi.

Okulların bugün için tatil edildiği ilçede, kar yağışı etkisini sürdürüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:06 Kaynak: İHA

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