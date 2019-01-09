Çukurca'da Kar Tatili
2 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Çukurca'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:54 Kaynak: İHA
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