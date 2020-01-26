Çukurca'da kar temizleme çalışmaları - Son Dakika

Çukurca'da kar temizleme çalışmaları
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçede yağışsız havayı fırsat bilen vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatısında biriken karı bellerine bağladıkları iplerle temizledi.
Çukurca Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklardaki karları iş makineleriyle ilçe dışına taşıdı.
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