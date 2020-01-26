Çukurca'da kar temizleme çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca'da kar temizleme çalışmaları - Son Dakika

Çukurca'da kar temizleme çalışmaları

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçede yağışsız havayı fırsat bilen vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatısında biriken karı bellerine bağladıkları iplerle temizledi.

Çukurca Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklardaki karları iş makineleriyle ilçe dışına taşıdı.

Çukurca'da kar temizleme çalışmaları

Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı
Muhabir, eline aldığı beton parçasının parçalandığını görünce şaşkına döndü Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurca'da kar temizleme çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]