Çukurca'da Kar Yağışı
55 dakika önce
Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Irak
'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar
kalınlığı ilçe merkezinde 3 santimetreyi bulurken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy ve mezra yollarının kapanmaması için tüm çalışmalarını sürdürüyor.
Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yetkililer, zincir takmadan yola çıkılmaması uyarısında bulunarak, olası çığ tehlikelerine karşı da dikkatli olması çağırısında bulundu. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:55 Kaynak: İHA
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