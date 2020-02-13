Çukurca'da kar yağışı - Son Dakika

Çukurca'da kar yağışı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Karda kayan çocuklar -Kar altında kalan evler, araçlar -Evlerinde çatılarında oluşan buz sarkıtları -Parktaki kar altında kalan kamelyalar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:34 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Karda kayan çocuklar
-Kar altında kalan evler, araçlar
-Evlerinde çatılarında oluşan buz sarkıtları
-Parktaki kar altında kalan kamelyalar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Son Dakika Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı