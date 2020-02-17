Çukurca'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Çukurca'da karla mücadele çalışmaları

7 saat önce

Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, belediye ekiplerinin yürüttüğü kar temizleme çalışmalarına katıldı.

Çukurca'da karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, belediye ekiplerinin yürüttüğü kar temizleme çalışmalarına katıldı.


İlçede aralıklarla devam eden kar ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yüksek bölgelerde bir metreyi aştığı ilçede, belediye ekipleri de mahalle yolları ve ana caddelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.


Karla mücadele çalışmalarını denetleyen Naci Sevinç, kürekle ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yapan ekiplere yardım etti.

Sevinç, yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.


Karla mücadelede ekiplerinin yoğun mesai harcadığını belirten Sevinç, "İlçedeki tek katlı evler kardan neredeyse görünmüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı bir metreyi, yüksek kesimlerde bir buçuk metreyi aşmış durumda. Kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımızda çalışma konusun belediyemize çok yardımcı oluyor. Halkımız için çalışamaya devam edeceğiz." dedi.

Naci Sevinç, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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