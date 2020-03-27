Çukurca'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Çukurca'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sağlık görevlileri, koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sağlık görevlileri, koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
Çukurca Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamına çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezinde broşür dağıtarak, salgınla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
Vatandaşların ateşini ölçen ekipler, "evde kal" çağrılarına uymalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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