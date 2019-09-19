Son Dakika Haberleri: Çukurca'da köy çocuklarına kuaförlük hizmeti
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Çukurca'da köy çocuklarına kuaförlük hizmeti

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde köy çocuklarına kuaförlük hizmeti veriliyor.

Çukurca'da köy çocuklarına kuaförlük hizmeti, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde köy çocuklarına kuaförlük hizmeti veriliyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Çukurca Aile Destek Merkezi bünyesindeki kuaförlük kursundaki usta öğretici ve kursiyerler, köylere giderek öğrencilerin saçlarını kesiyor.

Uygulamadan memnun kalan çocuklar, yetkililere teşekkür etti.

Uygulamaya Kaymakam Murat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da katıldı.

Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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