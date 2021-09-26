Çukurca'da Kur'an Kursu açıldı - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarır ardından kursun açılışını gerçekleştiren Kurt, incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı.

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış

Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık