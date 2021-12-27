ÇUKURCA'DA, KURULAN İKİ SERADA 17 TON SEBZE ÜRETİLDİ - Son Dakika

HAKKARİ'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, geçen yıl başlattıkları seracılık projesiyle yaklaşık 17 ton verim elde ettiklerini belirterek, "Çiftçiye örnek olmak istedik ve bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye tarafından 900 metrekare alan üzerinde geçen yıl kurulan iki serada domates, salatalık, marol, kıvırcık, turp, çilek ve fasulye ekimi yapıldı. Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 15 bin nüfuslu Çukurca'nın ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kurulan seralarda yaklaşık 17 ton verim elde edildi. İlçededeki sebze satan işyerlerine uygun fiyatta satılan ürünlerde elde edilen gelir, belediyeye bütçesine aktarılıyor.

'ÇİFTÇİLERİMİZE ROL MODEL OLDUK'

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediye olarak çiftçilere örnek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Başlattığımız seracılık projesini gören çiftçiler, bu işe başlıyor. Hem üretime katkıda bulunuyoruz, hem teşvik ediyoruz. İlçemiz Akdeniz ikliminin yaşandığı bir yer. İklim olarak sebze, meyve üretimi için çok uygun bir yer. Bu yıl kurduğumuz iki serada ilçe halkına sebzeyi yarı fiyatına sattık. Şu anda aralık ayı olmasına rağmen, hala seramızda fasulye, turp, kıvırcık gibi sebzeler bulunuyor. Belediye olarak çiftçiye örnek olmak istedik ve bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Ziraat Mühendisi Umut Ece ise belediyenin kurduğu seralarda geçen yıl mart ayından beri üretim yaptıklarını, kışa girilmesine rağmen sebze üretimine devam ettiklerini söyledi. Ece, "Her iki seramızda nisan ayında ekim yaptık. 17 tona yakın sebze üretimimimiz oldu. Aynı zamanda ikinci ürün olarak da fasulye, yeşillik, marul, roka, turp türevleri ektik. Fasulyemizin ekim tarihi 1 Eylül'dü. Ortalama 300 kilo fasulye aldık. Toprağımız gerçekten çok güzel ve verimli. Çukurca iklim şartları olarak Akdeniz ikliminin özeliklerini taşıyor. Belediyenin seracılık faaliyeti çiftçiye örnek oldu. Bir çok çiftçimiz gelip burada ne yaptığımızı, ne tür tohum çeşitlerini kullandığımızı soruyor" diye konuştu.