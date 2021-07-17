Çukurca'da kurumlar arası spor müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Çukurca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol ve masa tenisi turnuvası final maçları ile sona erdi.

Cumhuriyet Mahallesindeki Saran Kapalın Spor Salonu'ndaki final maçında Gençlik Spor ve Lider Sürücü Kursu karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen voleybol maçında üstünlük sağlayan Gençlik Spor şampiyon oldu.

55 erkek ve 15 kadının katıldığı masa tenisi turnuvasında ise erkeklerde Üzümlü Sınır Kapısı Müdürü Muhammet Akyıldız, kadınlarda ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar çiftçi birinci oldu.

Dereceye girenlere düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyaları verildi.

Törende konuşan ilçe Kaymakamı Hasan Kurt, insanların spor yapmasını sağlamayı ve kurumlar arası iletişimi artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 ay süren masa tenisi turnuvasına 55 erkek 15 kadın, voleybol turnuvasına ise 11 takım katıldı.