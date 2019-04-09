Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Kuşlar İçin Ağaçlara 100 Adet Yuva Yerleştirildi

Çukurca'da Kuşlar İçin Ağaçlara 100 Adet Yuva Yerleştirildi

2 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan ağaçlara 100 adet kuş yuvası monte edildi.

Çukurca'da Kuşlar İçin Ağaçlara 100 Adet Yuva Yerleştirildi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan ağaçlara 100 adet kuş yuvası monte edildi.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı kuşlar için şehir merkezindeki ağaçlara kuş yuvası monte ederek güzel bir projeye imza attı. Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Temel Ayca, doğada bulunan birçok kuş türünün yaşadığını belirtti. Geliştirdikleri proje kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine 100 adet saksı kuş yuvası yaptırarak ağaçlara ve doğal alanlara monte ettiklerini ifade eden Kaymakam Ayca, "Amacımız mevcut bulunan kuş türlerinin hem çoğalması hemde daha rahat yaşanabilir bir ortamın hazırlanmasına yardımcı olabilmektir. Özellikle kış aylarında birçok kuş türünün barınma alanı olmadığından maalesef başka sıcak iklimlerin bulunduğu alanlara göç etmektedir. Bizim bu saksı yuvaların yapılmasındaki gayemiz bu göçü bir nebzede olsa durdurabilmek ve ilçedeki kuş çeşitliliğini artırabilmektir" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:48 Kaynak: İHA

Temel AYCA, Irak, Hakkari, Çukurca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:50:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Kuşlar İçin Ağaçlara 100 Adet Yuva Yerleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]