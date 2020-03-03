Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi - Son Dakika

Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi

6 saat önce

Çukurca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki öğrencilere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenledi.

Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi, System.String[]

Çukurca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki öğrencilere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenledi.

İlçe merkezi ve köylerdeki okulları ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsüne karşı alınacak önlemler konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Emir Şaban İmam Ortaokulu, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu ve Yukarıakkaya köyündeki Şehit Asteğmen Salim İzleyen İlkokulu'nda giden polisler, öğrencilere koronavirüsünden korunma yollarını anlattı, temizlik, kırtasiye malzemesi ve giysi yardımında bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik
Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı Midilli Adası'nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik yaşandı Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:55:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]