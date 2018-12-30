Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Okullara Kar Tatili

Çukurca'da Okullara Kar Tatili

13 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çukurca'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiği öğrenildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Güncel
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