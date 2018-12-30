Çukurca'da Okullara Kar Tatili
13 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiği öğrenildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:35 Kaynak: İHA
10 İlde Eğitime Kar Tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt
Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri