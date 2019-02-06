Son Dakika Haberleri: Çukurca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması

Çukurca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması

47 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlendi.

Çukurca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyası Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinde eş zamanlı olarak başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayaların" geçişi farkındalık kampanyasını kapsamında Çukurca ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın da katılımıyla gerçekleştirildi. Çukurca Atatürk İlkokulu önünde gerçekleştirilen kampanyaya okulda eğitim gören öğrenciler, öğretmen ve veliler katıldı. Etkinlikte öğrencilerle trafikte neler yapılması konusunda anlatan Kaymakam Ayça, daha sonra yolda durdurulan araç sürücülerine trafikte geçişin yayalara verildiğini, bu konuda bir yayanın görülmesi konusunda neler yapılması gerektiği anlattı. Daha sonra bastırılan broşürleri öğrenci ve sürücülere dağıttılar. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

Temel AYCA, Hakkari, İçişleri Bakanlığı, Çukurca, Güncel
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