Son Dakika Haberleri: Çukurca'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
Son Dakika Güncel Çukurca'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans - Son Dakika

Çukurca'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi.

Çukurca'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi.


İlçedeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunun çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen konferansa İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İlçe Müftüsü Akif Arıkmert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verildi.


Konferansın ardından belediye çalışanları tarafından katılımcılara 'Hazreti Peygamber ve Gençlik' adlı kitap ile gül hediye edildi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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