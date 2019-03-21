Son Dakika Haberleri: Çukurca'da PKK'ya Ait Silahlar ve Mühimmat Ele Geçirildi

Çukurca'da PKK'ya Ait Silahlar ve Mühimmat Ele Geçirildi

37 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Çukurca'da PKK'ya Ait Silahlar ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Mart günü Çukurca ilçesinin Kazan, Meşeli ve Kaynak köyleri kırsal alanlarında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada operasyonlarda, 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 14 şarjör ve 230 adet fişek, kütüklük, el bombası, el telsizi, av tüfeği, şarjör, çok miktarda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:47 Kaynak: DHA

Çukurca, PKK, Güncel
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