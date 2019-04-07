Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Halaylarla Kutlandı

Çukurca'da Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Halaylarla Kutlandı

57 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği topluluğu sanatçıları tarafından verilen konsere katılan polis ve vatandaşlar halay çekti.

Törene, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, vatandaşlar ve polisler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:00 Kaynak: AA

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