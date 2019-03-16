Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Polis ve Asker Birlikte Nöbette

Çukurca'da Polis ve Asker Birlikte Nöbette

11 dakika önce

KUZEY Irak sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki yüksek tepelere kurulan üs bölgelerinde, asker ve polis birlikte nöbet tutuyor.

Çukurca'da Polis ve Asker Birlikte Nöbette, System.String[]
KUZEY  Irak sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki yüksek tepelere kurulan üs bölgelerinde, asker ve polis birlikte nöbet tutuyor.

Geçmiş yıllarda terör olayları ile anılan ilçede, artık huzur hakim. Sınırın sıfır noktasında bulunan ilçe çevresinde oluşturulan 1400 rakımlı üs bölgelerinde polis özel harekat timleri ile asker birlikte görev yapıyor. Birçoğuna sadece helikopterlerle ulaşılan, zaman zaman ısının eksi 30'ları bulduğu üs bölgelerinde elektrik de jenaratörle sağlanıyor. İlçede alınan önlemler ile olayların da önüne geçildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:39 Kaynak: DHA

Hakkari, Çukurca, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü Hakkari'de Kaçak Yollarla Ülkeye Getirilen Yılan Zehri Ele Geçirildi Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 10:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Polis ve Asker Birlikte Nöbette
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]