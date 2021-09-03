Çukurca'da sahne alan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu festivale renk kattı - Son Dakika

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Çukurca ilçesinde çeşitli etkinliklerle devam eden "3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"ne gösterileriyle renk kattı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde program düzenlendi.

Programda sahne alan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu gösteri yaptı, müzik dinletisi sundu.

İlgi gören etkinlikte Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur ve vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Kurt, yaptığı konuşmada, festivalin ilçe için büyük anlam taşıdığını ve kentte huzur, güven ortamının hakim olduğunu belirtti.

Kentin artık festivallere ve doğa sporlarına ev sahipliği yaptığını aktaran Kurt şunları kaydetti:

"Artık, Çukurca, Hakkari festivalleriyle, doğa sporlarıyla, bölgemizin can suyunda raftingle, bölgemizdeki o eşsiz, heybetli dağlar kaya tırmanışlarıyla, o güzelim vadilerimiz doğa yürüyüşleriyle kendini gösterecek. Sıcakkanlı insanların sıcak sofralarına misafir oldunuz. Biz çok kadim medeniyetin insanlarıyız. Çukurca da Urartulardan bu yana binlerce yıllık tarihi olan çok eski bir yerleşim yeri. Ama maalesef bölgemizde yaşanan terör olayları nedeniyle Çukurca istediği ve hak ettiği yerde değildi. Son yıllarda güvenlik güçlerimizin mücadeleleriyle, Belediye Başkanımız, öğretmenlerimiz, bütün kurum amirlerimiz hep birlikte el birliğiyle Çukurca'nın ülkede ve uluslararası platformda isminin çok daha güzel anılması için yıllardır mücadele ediyoruz. İşte bu festival de bunun bir göstergesi."

Belediye Başkanı Ensar Dündar ise festival için gelen katılımcıları ağırlamaktan ve onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.