Çukurca'da Şehit Polisler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
9 dakika önce
Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde '10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
'nin Çukurca
ilçesinde '10 Nisan Polis Haftası
" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Çukurca Emniyet Müdürlüğü
tarafından Emir Şaban Camii'nde şehit polisler için mevlid-i şerif okutuldu. Okutulan mevlid-i şerif sonrası camii önünde vatandaşlara ikramlarda bulundu. - HAKKARİ
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