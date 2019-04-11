Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Şehit Polisler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Çukurca'da Şehit Polisler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

9 dakika önce

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde '10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Çukurca'da Şehit Polisler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu, System.String[]
Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde '10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Çukurca Emniyet Müdürlüğü tarafından Emir Şaban Camii'nde şehit polisler için mevlid-i şerif okutuldu. Okutulan mevlid-i şerif sonrası camii önünde vatandaşlara ikramlarda bulundu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
Hakkari, Polis, Çukurca, Güncel
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