Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kazan Vadisi bölgesinde bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kazan Vadisi bölgesinde bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 22 Çubat 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Bölgesinde tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 59 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kazan Vadisi, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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