Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

01.03.2022 12:27
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetrelik 145 mühimmat ile 1 litre silah bakım yağı ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Mühimmat, Hakkari, Silah, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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