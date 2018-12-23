Çukurca'da Sinema Keyfi

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz sinema etkinliği düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz sinema etkinliği düzenlendi.



Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik sinema filmlerini izletme imkanı sunduklarını belirterek, "İlçe Gençlik Merkezimizde bir sinema salonu oluşturduk. Bu sayede öğrencilerimize ücretsiz sinema keyfi sunuyoruz. Türkiye'nin en ücra noktasında olan çocuklarımız, güzel ve yararlı olan hiçbir şeyden muaf olmamalıdır. İstanbul'da sinemaya giden bir çocuk belli bir ücret karşılığında film izlerken, Çukurca'da ücretsiz olarak patlamış mısır ve diğer ikramlarla beraber çocuklarımız film izlemenin keyfini yaşıyor. Bu sayede eğitimlerinde ayrı bir motive imkanı da doğmuş oluyor. Devletimiz burada bütün imkanlarını en uygun şekilde değerlendirerek halkımızın hizmetine sunmaktadır. Bizler buradaki halk için varız. Onlar varsa biz de varız, onlar yoksa bizimde olmamız fazla bir şey ifade etmiyor" dedi.



Öğrencilerden İrem Güzel ise, ilk defa sinema izleme imkanı bulduğunu belirterek, "Sinema izlerken mısır da yiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir ortam oluyor. Bize bu imkanı sağlayan kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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