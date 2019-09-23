Son Dakika Haberleri: Çukurca'da temizlik çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Çukurca'da temizlik çalışmaları

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çukurca'da temizlik çalışmaları, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, itfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımları yıkadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç ve bazı belediye personelleri de çalışmalara destek verdi.

Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka hizmet vermek anlayışla yola çıktıklarını belirterek, "Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşları yaşam standardını yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Naci Sevinç, İtfaiye, Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk "Kızım kaçırıldığı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un doğası için büyük bir hata

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 21:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca'da temizlik çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]