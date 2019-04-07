Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Toprak Kayması Nedeniyle 10 Ev Boşaltılacak

Çukurca'da Toprak Kayması Nedeniyle 10 Ev Boşaltılacak

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde toprak kayması nedeniyle 10 ev için boşaltma kararı alındı.

Çukurca'da Toprak Kayması Nedeniyle 10 Ev Boşaltılacak, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde toprak kayması nedeniyle 10 ev için boşaltma kararı alındı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gündeş köyü Ormanlı Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Mahallenin yolu ve bazı noktalarda yarıklar, bazı evlerin duvarlarında da çatlaklar oluştu.

AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı. İncelemede, tedbir amacıyla 10 ev için boşaltma kararı verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özgür Bostancı, yaptığı açıklamada, bölgede bu yıl aşırı yağıştan ve coğrafi yapıdan kaynaklı bu tür doğa olaylarının yaşanabildiğini belirterek, "Çalışmalarımız sürüyor. Konuyla ilgili teknik rapor hazırlanacak." dedi.

Köy muhtarı Agit Ölmez de boşaltma kararı verilen evlerdeki vatandaşların eşyalarını çıkarmaya başladığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:56 Kaynak: AA

Ormanlı, Hakkari, Çukurca, Güncel
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