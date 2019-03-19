Çukurca'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı
1 saat önce
Çukurca ilçesinde çiftçilere ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Çukurca
ilçesinde çiftçilere ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlığın desteğiyle ilçe merkezi ve köylerdeki çiftçilere ceviz, hurma, badem, nar, incir ve zeytin fidanları dağıttı.
Dağıtım programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, fidelerin ilçe halkının geçim kaynağı olacağını söyledi.
Çukurca'nın çok verimli topraklara sahip olduğunu belirten Ayca, üretimin artırılması için çiftçilere her konuda sahip çıkacaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:33 Kaynak: AA
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