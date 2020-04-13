Çukurca'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

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Çukurca'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
7 saat önce
Çukurca Belediyesi, koronavüris tedbirleri kapsamında, kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Çukurca Belediyesi, koronavüris tedbirleri kapsamında, kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Belediye görevlileri, belediye önünde sosyal mesafeyi gözeterek oluşturdukları stantta vatandaşlara maske dağıttı.
Tedbirler kapsamında ilk etapta 3 bin maske dağıtılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:13 Kaynak: AA
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