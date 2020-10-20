Çukurca'da yakalanan alabalık görenleri şaşırttı - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Nehri'nde yakalanan alabalık görenleri şaşırttı.

Arkadaşlarıyla birlikte Zap Nehri'nde balık avlamaya giden Cuma Ertunç'un ağına yaklaşık 50 santimetre büyüklüğünde alabalık takıldı. İlk defa Zap Nehri'nde böyle büyük bir balık yakaladığını belirten Ertunç, "10 kilo ağırlığında bir balık ağlarımıza takıldı. Önce su samuru olduğuna inandık. Ağı çekmekte çok zorluk yaşadık. İki arkadaş ancak balık ağını çektik. Daha sonra ağı dışarıya çektiğimizde bizde yakaladığımız balığa inanamadık. Haliyle çok heyecanlandık. İlk defa bu büyüklükte bir alabalık yakaladık" dedi. - HAKKARİ