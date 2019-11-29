Son Dakika Haberleri: Çukurca'da yanan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti
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Çukurca'da yanan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti

6 saat önce

HAKKARİ'de, kırtasiye malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Çukurca'da yanan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti, System.String[]

HAKKARİ'de, kırtasiye malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Askeri birliğe ait itfaiye aracının müdahale ederek söndürdüğü yangından TIR sürücüsü son anda kurtuldu.

Kırtasiye malzemesi yüklü TIR, Hakkari- Çukurca Karayolu'nun 60'ıncı kilometresindeki Köprülü Jandarma Taburu yakınlarına geldiğinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Şırnak'tan Hakkari yönüne giden ve plakası ile sürücüsü açıklanmayan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti. Sürücüsünün son anda kurtulduğu TIR'daki yangın bir saat süren çalışmayla söndürüldü.  Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.


Çukurca, İtfaiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:23 Kaynak: DHA
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