Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı

Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı

12 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Hakkari-Çukurca yolunda  Köprülü Köyü yakınında yoldan geçenler tarafından nesli tükenmekte olan kızıl akbaba yaralı halde bulundu. Kızıl akbabayla ilgilenenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı akbabaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi için Hakkari'ye götürdü. Tedavisinin ardından yaralı akbaba doğaya bırakılacak.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hakkari, Çukurca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark CHP'den AK Parti'ye İstanbul Yanıtı: Kazandığımız Seçimi Kimseye Çaldırmayız İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü İlan Etti AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 20:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]