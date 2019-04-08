Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı

Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Hakkari-Çukurca yolunda  Köprülü Köyü yakınında yoldan geçenler tarafından nesli tükenmekte olan kızıl akbaba yaralı halde bulundu. Kızıl akbabayla ilgilenenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı akbabaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi için Hakkari'ye götürdü. Tedavisinin ardından yaralı akbaba doğaya bırakılacak. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:52 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hakkari, Çukurca, Güncel
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