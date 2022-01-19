Çukurca'da yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırda Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında düzenlen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Slayt gösteriminin ardından konuşan Kaymakam Hasan Kurt, proje için kamu kurumları, hayırseverler ve farlı illerden destek aldıklarını söyledi.

Bu sayede ilçede eğitimdeki kalitenin yükseldiğini belirten Kurt, "Çukurca'da yetişmiş ve ülkesine hizmet etmeye başlayan birçok kişiyi, artık bürokraside, mülkiyede görüyoruz. Huzur ortamının oluşmasıyla, Çukurca gelişiyor ve dönüşüyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de başarılı olan bir öğrencinin hikayesini anlatarak, "Sayın Valimizin riyasetinde, Sayın Kaymakamımızın destekleriyle ilimiz genelindeki eğitim sorunları için getirdiğimiz köklü değişimler ve projelerle eğitimdeki başarı çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.